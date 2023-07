Tragedia in un ristorante di Serramonacesca | una donna muore soffocata durante il pranzo

Leggi su citypescara

(Di domenica 2 luglio 2023) I presenti si sono immediatamente resi conto della situazione critica e hanno chiesto l’intervento del servizio di emergenza 118. Nel frattempo, hanno cercato di applicare la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree in caso di soffocamento. Purtroppo, nonostante gli sforzi disperati, non è stato possibile rimuovere l’ostruzione e l’anzianaè deceduta. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e hanno avviato le indagini per determinare le circostanze precise di questa tragica morte. Questo doloroso episodio richiama alla mente un altro incidente simile avvenuto poche settimane fauna cena in una Porta Nuova, Pescara. Tuttavia, in quel caso, la ...