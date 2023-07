Tragedia in spiaggia a Roseto | Muore un turista di 77 anni a causa di un infarto

(Di domenica 2 luglio 2023) Secondo quanto emerso, l’uomo aveva appena raggiuntoper trascorrere le sue vacanze estive. Stava per andare a fare un bagno in mare insieme alla moglie quando ha subito un improvviso malore. Si è accasciato a terra e, purtroppo, nonostante i tempestivi interventi dei presenti, è deceduto adi unfulminante. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, e sul posto sono giunti gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118 insieme ai carabinieri. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per accertare le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica morte. La Capitaneria di Porto è intervenuta per fornire il supporto necessario e garantire la sicurezza nella zona. Questo triste evento ha gettato un’ombra sulla comunità die ha colpito profondamente la famiglia ...

...servizio da nemmeno 24 ore e già si sono dovuti rimboccare le maniche per evitare qualche... Il piccolo bagnante si trovava in prossimità della scogliera, allalibera nei pressi dello ...Lasulladi Santa Severa, in provincia di Roma Si tuffa e salva una bambina e la madre. Secondo quanto ricostruito, bambina e mamma si sono trovate in difficoltà a rientrare a riva ...in mare questa mattina, poco dopo le 10,30 sullalibera del Castello di Santa Severa . Un turista romano di 59 anni Gianfranco Ricci è deceduto per annegamento, nel disperato ed ...

Tragedia in spiaggia a Marina di Priolo: 54enne accusa un malore e ... SiracusaOggi.it

L'uomo aveva deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi ma poco dopo avrebbe avvertito un malore che gli avrebbe impedito di restare a galla ...A perdere la vita Gianfranco Ricci, 59 anni di Cerveteri. Salve mamma e bambina di Civita Castellana SANTA MARINELLA – Si chiamava Gianfranco Ricci aveva 59 anni ed era di Cerveteri, l’uomo che ieri m ...