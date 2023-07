Tragedia al banchetto di matrimonio | una donna muore soffocata durante la festa

(Di domenica 2 luglio 2023) Quando laha iniziato ad accusare i sintomi di soffocamento, i presenti hanno immediatamente allertato il servizio di emergenza 118 e hanno tentato di applicare la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie respiratorie. Purtroppo, nonostante gli sforzi disperati, non è stato possibile salvare la vita della. All’arrivo degli operatori sanitari del 118, è stato constatato che la vittima era deceduta. Le forze dell’ordine sono state informate dell’incidente e hanno avviato un’indagine per determinare le circostanze esatte della. Questo triste episodio ha gettato un’ombra su quello che doveva essere un momento di gioia e celebrazione. Ladi, che dovrebbe essere un’occasione di unione e felicità, si è trasformata in una ...

