Traffico Roma del 02-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto sull’autosole code a tratti tra Ferentino e Valmontone ed anche sulla diramazione diSud tra Torrenova e il raccordo anulare per sé raccordo code anche sulla diramazioneNord a partire da Settebagni sulla A24-l’aquila-teramo alla barriera diEst sul tratto Urbano della A24 auto in coda tra via dei fiorentini e la tangenziale sul Raccordo Anulare code a tratti tra Pontina e tu in carreggiata esterna difficoltà e code anche per chi viaggia sullaFiumicino tra la nuova fiera die il raccordo sulla A12Civitavecchiadi rientro tra Santa Marinella e Torre in Pietra ed è anche Aurelia 3 Aranova I Castel di Guido in direzione della capitale sulla ...