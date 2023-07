Traffico Roma del 02-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) Luceverdetrovati all’ascoltodi rientro in queste ore in direzione della capitale sull’autosole code di 2 km per incidente tra Anagni e Valmontone e proseguendo in prossimità della barriera diSud il tutto in direzione del raccordo anulare della stessa direzione code anche alla barriera dinord e sulla A24-l’aquila-teramo alla barriera diEst sul Raccordo Anulare rallenta vendita Laurentina e apre in carreggiata esterna auto in coda anche sullaFiumicino in prossimità del Bivio con il raccordo sulla via Aurelia circolazione rallentata tra Aranova e Castel di Guido in direzione della capitale via Pontina incolonnamenti pertra Pomezia Nord Castel di Decima in direzionemolto ...