Traffico Roma del 02-07-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 2 luglio 2023) Luceverdemo pomeriggio a trovati all’ascolto aumenta ilsulle strade disul Raccordo Anulare rallentamenti tra Flaminia Salaria in carreggiata interna sullaFiumicino primi allentamenti in prossimità del Bivio con il raccordo anulare sempre in direzione del raccordo code a tratti per chi proviene dalla Autosole in prossimità della barriera dinord ed è anche diSud sulla via Pontina auto in coda perincidente tra Castelno e Castel di Decima in direzionescostamenti sostenuti anche sulla via Litoranea tra Torvaianica e Castel Fusano nelle due direzioni sulla via Aurelia circolazione rallentata tra Castel di Guido Malagrotta indicazione della capitale per una manifestazione in corso ...