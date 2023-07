Traffico Roma del 02-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) Luceverdedi nuovo per ritrovati all’ascolto circolazione regolare su strade autostrade che attraversano la capitale maggiori spostamenti a ridosso del litorale laziale in particolare sulla via Litoranea Torvaianica e Castel Fusano e sulla via Pontina nei pressi di Castelno in città riaperta piazza di Villa Fiorelli chiusa in precedenza per un incidente per una manifestazione in corso chiusa fino alle 22 di questa sera via di Tor Sapienza tra via Adriano Cecioni e Piazza Cesare De Cupis deviate anche le linee bus di zona come ogni domenica modifiche al trasporto pubblico per la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali sempre tema di trasporti ricordiamo che la linea tram 19 per lavori è sostituita da bus tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento Infine per lavori notturni tra le 22 e le 6 sulla tangenziale sarà la Galleria della Nuova ...