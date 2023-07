Traffico Roma del 02-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per un veicolo fermo in panne sul tratto della A1Firenze tra il bivio per la diramazionenord e Ponzanono verso Firenzein coda sulla carreggiata interna del raccordo tra Anagnina e doppia per una manifestazione chiuso lo ricordiamo fino alle 22 di questa sera il tratto di via di Tor Sapienza tra via Adriano Cecioni e Piazza Cesare De Cupis deviat e anche le linee bus di zona appuntamento alle 12 in piazza San Pietro per la recita dell’angelus con Papa Francesco possibili ripercussioni suldi zona ricordiamo che la linea tram 19 per lavori è sostituita da bus tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento sempre per lavori busta al posto della linea tram 3 nella tratta ...