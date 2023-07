Traffico Roma del 02-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscarso in queste ore sulla rete viaria della capitale un invito alla prudenza per nebbia A Banchi tra Castelnuovo di Porto è la zona di Settebagni Salaria per una manifestazione è chiuso dalle 8 di questa mattina il tratto di via di Tor Sapienza tra via Adriano Cecioni e Piazza Cesare De Cupis termine manifestazione previsto per le 22 deviate anche le linee bus 153 113 314 e 437 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità