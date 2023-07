Tour | Pogacar - Vingegaard 2 - 0 Ora la Francia | tra mille tensioni

La seconda tappa delde France regala spettacolo:guadagna 11 secondi su Vingegaard, Bettiol e soprattutto Ciccone danno segnali positivi, Lafay fa esultare la Francia in attesa della prima frazione in ...SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Victor Lafay ha vinto la seconda tappa delde France 2023, la Vitoria Gasteiz - San Sebastian, di 209 chilometri, e Adam Yates è rimasto ... e allo sloveno Tadej(...Gli highlights della seconda tappa delde France 2023 , la Vitoria Gasteiz - San Sebastian di 209 chilometri, in cui il francese della ... e lo sloveno della UAE Emirates, Tadej. Adam ...

Tour nel segno dei gemelli, prima tappa nella storia. Pogacar mette già alle corde Vingegaard La Gazzetta dello Sport

Tour de France, colpaccio di Victor Lafay sul traguardo di San Sebastian, vittoria di astuzia e coraggio Adam Yates sempre in maglia gialla.PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Victor LAFAY, voto 10: che colpaccio per lui e per la Cofidis. Aveva già vinto una tappa al Giro d'Italia, ora arriva anche il super trionfo al Tour de France ...