Tour de France | puntine e chiodi per le strade I corridori protestano | “Idioti”

(Di domenica 2 luglio 2023)de: lamentele da parte di diversiche si sono ritrovati ad aver forato le ruote delle proprie bici, a causa della presenza disulla strada. Tra loro, Guillaume Martin che come ha dichiarato: “avevo buone gambe ma ho bucato poco prima di arrivare all’ultima salita. Chissà se qualche spettatore non ha buttato lesulla strada”, ha aggiunto il leader del Cofidis. Ne è convinto anche Lilian Calmejane, che turbato dal fatto ha dichiarato: “Sappiate che possiate cadere e farci molto male con il tuo branco didi merda”. SportFace.

Il casco Ekoï Aerodinamica è indossato da 4 squadre durante ilde. A 87 anni di distanza la design house italiana Pininfarina rispolvera il nome Aerodinamica che aveva dato all'Aprilia ...Era già successo, infatti, durante la decima tappa della scorsa edizione delde, con un gruppo di manifestanti che aveva occupato la strada, o nella semifinale del Roland Garros 2022 tra ...SAN SEBASTIAN (SPAGNA) " Victor Lafay ha vinto la seconda tappa delde2023, la Vitoria Gasteiz - San Sebastian, di 209 chilometri, e Adam Yates è rimasto in maglia gialla. Il francese del team Cofidis, scattato a mille metri circa dal traguardo, si è ...

Van Aert perde la testa dopo il traguardo, Pogacar lo sfotte: elettricità al Tour de France Sport Fanpage

Diversi corridori impegnati oggi nella seconda tappa del Tour de France, da Vitoria a San Sebastian, si sono lamentati di aver forato dopo essere finiti con le loro bici su chiodi e puntine da disegno ...Jonas Vingegaard ha risposto presente all’attacco di Tadej Pogacar sullo Jaizkibel: il danese ha tenuto botta e ha dimostrato di essere in buona condizione e di essere assolutamente all’altezza per co ...