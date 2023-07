Tour de France | corpo a corpo tra Pogacar e Vingegaard | ma lo sloveno sembra aver imparato dal passato

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Due giorni dide, due tappe spettacolari e due testa a testa tra Tadeje Jonas. Difficile chiedere di più alla partenza di un Grande Giro. Nonostante le vittorie di tappa siano andate ad Adam Yates e Victor Lafay, con il primo che veste attualmente la Maglia Gialla, i due grandi favoriti per la vittoria finale hanno già mostrato die qualcosa in più rispetto alla concorrenza, almeno per ora. Tanto la tappa di ieri quanto quella di oggi, presentavano una salita breve ed esplosiva nel finale, prima l’Alto de Pike, poi la salita di Jaizkibel. Entrambe le occasioni, nonostante ilsia ancora lunghissimo e di salite dure ne manchino ancora tantissime, hanno offerto un duello tra i due scalatori più forti al mondo. In entrambi i casi è stato ...