Tour de France | battaglia a San Sebastian Lafay beffa in volata Van Aert e Pogacar

ORDINE DI ARRIVO SECONDA TAPPA SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMINGDE2023: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA ...Colpo di Lafay che vince la tappa più lunga delde, anticipando la volata del gruppo regolato da Van Aert davanti a Pogacar. Adam Yates resta in maglia gialla davanti al fratello Simon e Pogacar. Lunedì la terza tappa da Amorebieta - ...L'ordine di arrivo e la classifica della seconda tappa delde2023 , la Vitoria Gasteiz - San Sebastian di 209 chilometri, in cui il francese della Cofidis , Victor Lafay , conquista il successo nella volata finale anticipando tutta la concorrenza.

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà ancora corpo a corpo tra gli uomini di classifica OA Sport

Due giorni di Tour de France, due tappe spettacolari e due testa a testa tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Difficile chiedere di più alla partenza di un Grande Giro. Nonostante le vittorie di tapp ...Il francese del team Cofidis si aggiudica la Vitoria Gasteiz-San Sebastian, di 209 chilometri. La maglia gialla resta all'inglese Adam Yates ...