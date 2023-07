Tour de France 2023 | seconda tappa Vitoria Gasteiz-San Sebastian | percorso e altimetria

Ildeè iniziato proprio ieri con l'edizione numero 110. Puoi vedere gratis in diretta streaming tutte le tappe grazie a Rai Play . Questa piattaforma gestita dalla radiotelevisione pubblica ...BILBAO (SPAGNA) " Adam Yates è la prima maglia gialla delde2023. Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco - AlUla) in una volata a due, vincendo la prima tappa delde2023, la Bilbao - Bilbao di 182 ...Seconda tappa per ilde, mentre proseguono e si concludono i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. Ultima giornata di competizioni in Poloni per i Giochi Europei ...

Tour de France 2023, il duello Vingegaard-Pogacar su un percorso sperimentale Il Fatto Quotidiano

La nostra rubrica che traccia il bilancio della giornata appena conclusasi al Tour de France 2023. TOP Adam Yates (UAE Team Emirates): Prima ottimo lanciatore al servizio di Tadej Pogacar, il britanni ...Oggi, 2 luglio, si corre la 2a tappa del Tour de France 2023, da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian. Il percorso è collinare e può favorire la classica fuga di giornata. La tappa è visibile in diretta TV ...