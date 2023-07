Tour de France 2023 | seconda tappa Vitoria Gasteiz-San Sebastian | data | orari | diretta tv e streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Ildeprosegue con la, sempre nei Paesi Baschi con i 209 chilometri daa San. Si ricalca il finale della Classica di San, quindi si tratta di una frazione ancora una volta poco adatta ai velocisti del gruppo, anche se molto dipenderà sempre dal ritmo del gruppo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:25, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a San ...

Ildeè iniziato proprio ieri con l'edizione numero 110. Puoi vedere gratis in diretta streaming tutte le tappe grazie a Rai Play . Questa piattaforma gestita dalla radiotelevisione pubblica ...BILBAO (SPAGNA) " Adam Yates è la prima maglia gialla delde2023. Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco - AlUla) in una volata a due, vincendo la prima tappa delde2023, la Bilbao - Bilbao di 182 ...Seconda tappa per ilde, mentre proseguono e si concludono i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. Ultima giornata di competizioni in Poloni per i Giochi Europei ...

Tour de France 2023, il duello Vingegaard-Pogacar su un percorso sperimentale Il Fatto Quotidiano

La nostra rubrica che traccia il bilancio della giornata appena conclusasi al Tour de France 2023. TOP Adam Yates (UAE Team Emirates): Prima ottimo lanciatore al servizio di Tadej Pogacar, il britanni ...Oggi, 2 luglio, si corre la 2a tappa del Tour de France 2023, da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian. Il percorso è collinare e può favorire la classica fuga di giornata. La tappa è visibile in diretta TV ...