Tour de France 2023 | pagelle seconda tappa | Lafay super a San Sebastian Che beffa per Van Aert

(Di domenica 2 luglio 2023) Ancora spettacolo nelladelde, che ha visto l’arrivo in terra basca a Sandopo la salita dello Jaizkibel. La vittoria è andata a sorpresa al 27ennese Victor, che con un allungo all’ultimo chilometro hato Wout Vane Tadej Pogacar che ancora una volta si sono ritrovati a giocarsi il successo. Un’azione di altissimo livello quella del corridore della Cofidis, già protagonista ieri nelle fasi più calde e oggi in grado di sorprendere il gruppetto di circa 25 unità arrivato al traguardo con tutti i migliori della generale al suo interno. Note positive anche in casa Italia per Giulio Ciccone, mentre qualche nome pesante continua a mostrare alcune difficoltà in ...