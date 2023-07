Tour de France 2023 | le condizioni di Enric Mas | frattura alla scapola destra

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilderimane un tabù perMas. Il ventottenne della Movistar era partito con ambizioni di classifica in questa Grande Boucle, abbandonate prematuramente a causa di una brutta caduta in discesa assieme a Richard Carapaz ai venti chilometri dal traguardo. Se l’ecuadoriano della EF Education-Easypost è riuscito a ripartire a fatica (seppur ritirandosi in serata a causa di unaal ginocchio), l’iberico è apparso parecchio scosso al momento dell’incidente, e dopo un breve conciliabolo assieme al suo direttore sportivo è salito sull’ammiraglia, ritirandosi dunque dGrande Boucle. Trasportato immediatamente all’ospedale, gli è stata diagnosticata unasenza dislocazione dellaoltre a delle abrasioni a ...

E' partita sabato 1° luglio l' edizione numero 110 deldecon 3404 chilometri da percorrere ed una sola tappa a cronometro. Si è partiti dalla Spagna, con la prima tappa di 184 chilometri da Bilbao a Bilbao con un percorso ondulato. Davanti ad ...Ildeè iniziato proprio ieri con l'edizione numero 110. Puoi vedere gratis in diretta streaming tutte le tappe grazie a Rai Play . Questa piattaforma gestita dalla radiotelevisione pubblica ...BILBAO (SPAGNA) " Adam Yates è la prima maglia gialla delde2023. Il britannico ha battuto il fratello gemello Simon Yates (Team Jayco - AlUla) in una volata a due, vincendo la prima tappa delde2023, la Bilbao - Bilbao di 182 ...

Tour de France, la folla di Bilbao dimostra che a Firenze sarà delirio di tifosi LA NAZIONE

