Tour de France 2023 | il borsino della tappa di oggi Van Aert sfida gli scalatori

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo lo spettacolo offerto nella prima frazione, ilderimane nei Paesi Baschi per un’altrache può regalare battaglie e fuochi d’artificio. Altro percorso mosso, come è usuale in queste zone, con l’Alto de Jaizkibel nel finale a fare da giudice supremo per le chance di chi vorrà candidarsi al successo. I 209 km da Vitoria-Gasteiz a San Sebastain-Donostia saranno tempestati di strappi e brevi salite ma gli 8 km al 5.2% di Jaizkibel, con scollinamento a 16 km dal traguardo saranno probabilmente quelli decisivi. Una salita dura, ma che non taglia fuori del tutto corridori veloci ed esplosivi, che avranno anche poi una piccola chance per ricucire un eventuale buco nel finale. Il disegno fa dunque pensare a Wout vancome favorito di giornata. Il belga si è dimostrato ancora una volta brillantissimo ...