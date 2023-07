Torna Summer Concert | itinerari musicali in Terra di Lavoro

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 2 luglio 2023): rassegna estiva di eventi a cura dell’Associazione Anna Iervolino e dell’Orchestra da Camera di Casera, Rassegna estiva dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Sedicii ad ingresso libero dal 3 al 31 luglio in uno tra le Chiese di S. Francesco, S. Anna e della Trinità di Aversa, la Chiesa dei SS. Marcello e Michele di Sepicciano di Piedimonte Matese, il Convento S. Francesco di Casanova di Carinola e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis. In più, due special event in agosto: ii di una notte di mezza estate, il 14 agosto al Borgo medievale di Casertavecchia, in collaborazione con “Un borgo di libri”, e Antiqua, in ...