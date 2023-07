Toglietemi tutto | ma non le croci sulla cima delle vette

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 luglio 2023) Ma sì. Ma basta. Ma togliete. Levate via le, i crocefissi, i Santi, le Madonne, i presepi, togliete anche i nomi dei pittori dalle strade perché allontanano le culture e la maggior parte di loro hanno dipinto Santi e Cristi. Censurate. Mettete i veli alle statue. Cambiatevi i cognomi. Pronunciate a, anziché o. Metteteci le schwa. Ci mancava laataa portare il dibattito inaltisonanti. Tanto che ora la polemica dilaga anche in Austria. E come sempre la colpa è della destra che strumentalizza. Ma è proprio così? Torniamo indietro. È il 13 giugno scorso quando il Cai (Club Alpino Italiano) nel suo portale “Lo Scarpone”, scrive: “La società attuale si può ancora rispecchiare nel simbolo della croce di vetta? ...