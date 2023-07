Titans 4 | la recensione dell’ultima stagione della serie DC su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 2 luglio 2023) La4, del 2023 Creata da: Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Greg Walker. Cast: Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Joseph Morgan. Genere: Supereroi. Durata: 50 minuti/12 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: I Titani ricevono un invito a Metropolis, ma anziché incontrare Superman si imbattono in Lex Luthor. Nel frattempo, l’aspirante sviluppatore di videogiochi Sebastian Sanger scopre di avere un legame con un’oscura setta di fanatici… In casa DC Comics è tempo di drastici cambiamenti: con l’arrivo di James Gunn e Peter Safran, Warner Bros Discovery ha deciso di porre fine a quasi tutte le sue precedenti produzioni televisive per dare vita a un unico universo condiviso sotto la guida creativa del regista di GuardianiGalassia e The Suicide Squad. Oltre ai ...