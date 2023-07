Tiro a volo | Giochi Europei Cracovia 2023 | Italia inarrestabile | oro anche nel trap a squadre donne

(Di domenica 2 luglio 2023) L‘sta dominando il medagliere deidi, ma nell’ultima giornata della competizione non ha alcuna intenzione di cullarsi sugli allori. Dalarriva, infatti, un’altra medaglia d’oro nelfemminile. Al Wroclaw Shooting Centre la formazione azzurra composta da Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco batte in finale la Turchia per 6-0 e sale sul tetto d’Europa. L’olimpionica Rossi completa così il suo en plein dopo le vittorie centrate nell’individuale e nel mixed team con Giovanni Pellielo). Grazie alle sue prestazioni durante questi, Rossi ha staccato il biglietto per iOlimpici di Parigi 2024. Niente da fare, invece, ...

Con gli otto podi assicurati dal kickboxing tra oro e argento e il gradino più alto del podio nel trap femminile di, la numero 100 la porta a casa Stefanie Horn, che conquista la medaglia ...radente scende con il suo Spad S. VII in appoggio ai nostri fanti, esposto aldei soldati nemici. Racconto di Anna Rosa Confalonieri ( www.ilcavedio.org ), illustrazione di Alda M. C. ...... GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT Programma domenica 2 luglio Giochi Europei Cracovia 2023 9.00Trap squadre ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia all'assalto nel trap misto con Rossi-Pellielo OA Sport

Vittoria di gruppo per l'Italia del tiro a volo nell'ultima giornata dei Giochi Europei 2023: Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Stanco si sono messe al collo la medaglia d'oro nella prova a squa ...L'Italia sparerà per il bronzo nella specialità non olimpica del trap maschile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo superano allo shoo ...