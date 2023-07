Tiro a volo | Giochi Europei 2023 oggi | orari domenica 2 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 2 luglio 2023) Un solo obiettivo: chiudere in bellezza. Un solo sogno: vincere tutto, e fare piazza pulita., andrà in scena l’ultimo atto delai, con due gare tutte da vivere in ottica azzurra. Stiamo parlando delle prove a squadre del trap maschile e femminile. Il team maschile sarà composto da Mauro De Filippis, Daniele Resca e il mitico Giovanni Pellielo. Quello femminile invece sarà formato da Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco. La giornata comincerà come di consueto alle ore 9:00 con le qualificazioni. La Finale femminile andrà in scena alle 15:00, mentre quella maschile alle 16:15., Italia dominante! Oro anche per Mauro De Filippis ai ...

Oro anche nel mixed team per Giovanni Pellielo e Jessica Rossi che si sono affermati sulla Gran Bretagna per 6 - 4. Sempre nel, chiude con un bronzo la coppia formata da ...

Gli azzurri hanno conquistato 28 ori e sono ormai irraggiungibili per Spagna e Ucraina, prime inseguitrici. Oggi vittorie per Sotero e Malan nel pentathlon, Mouhiidine nella boxe e Pellielo-Rossi nel ...La squadra azzurra è salita a 28 ori, 24 argenti e 38 bronzi diventando irraggiungibile per Spagna e Ucraina. Oro e pass olimpico per Malan nel pentathlon, ...