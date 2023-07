Tiro a volo | Giochi Europei 2023 | l’Italia resta giù dal podio nel trap maschile a squadre

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023)giù dalnella specialità non olimpica deldelai: Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo cedono al Portogallo nella sfida per il bronzo. Oro alla Croazia, argento alla Slovacchia. Il Gold Medal Match premia la Croazia di Anton Glasnovic, Francesco Ravalico e Giovanni Cernogoraz, che regola per 7-3 la Slovacchia di Erik Varga, Marian Kovacocy ed Adrian Drobny. Gli slovacchi iniziano meglio, conquistando la prima serie per 13-10, ma immediatamente i croati replicano restituendo il 13-10. Non si spezza l’equilibrio nella terza serie, col 14-14 che porta lo score sul 3-3, ma da quel momento la Croazia non lascia più ...