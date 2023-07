Tiro a volo | Giochi Europei 2023 | Italia d’oro nel trap femminile a squadre! Annichilita la Turchia

(Di domenica 2 luglio 2023) L’conquista con merito l’oro nella specialità non olimpica dela squadre delai: Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco dominano la finale contro la, mentre il bronzo va alla Germania. Nel Gold Medal Match l’di Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco domina ladi Dilara Kizilsu, Rumeysa Kaya e Safiye Temizdemir,con un 6-0 senza appello. Le azzurre dominano la prima serie, vinta per 14-11, poi incamerano la seconda di misura, per 13-12, infine trionfano nella terza con un eloquente 11-6 che chiude i conti e consegna l’oro all’. Il Bronze Medal Match ...

Oro anche nel mixed team per Giovanni Pellielo e Jessica Rossi che si sono affermati sulla Gran Bretagna per 6 - 4. Sempre nel, chiude con un bronzo la coppia formata da ...

L'Italia conquista con merito l'oro nella specialità non olimpica del trap femminile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco dominano la ...L'Italia sparerà per il bronzo nella specialità non olimpica del trap maschile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo superano allo shoo ...