TIM SUMMER HITS | IL SUCCESSO DELL’ESTATE DI RAI2 ECCO I CANTANTI DEL 2 LUGLIO

(Di domenica 2 luglio 2023) Cast d’eccezione nel secondo appuntamento con la grande musica di “TIM”, in onda domenica 2in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek. Dopo il granderiscontrato nella prima puntata, ancora una volta, sarà Roma a ospitare il palco di “TIM”, dove artisti nazionali e internazionali si alterneranno portando le loro ultime e già dinovità discografiche. TIM: IDI DOMENICA 2Sul palco dei TIMsaliranno domenica 2, in prima serata su, Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, ...

Dopo il grande successo della prima puntata torna ilHits , la kermesse musicale dell'estate 2023 trasmessa in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, i cantanti protagonisti e la scaletta della puntata in onda domenica 2 ...INTRATTENIMENTO Su Rai Due dalle 21 - 10Hits.Hits, la kermesse musicale, colonna sonora dell'estate che, dopo il successo della prima edizione, torna a regalare momenti di ...... 'La prossima estate trascorreremo le vacanze insieme' Sarà decisamente un'estate in musica questa per il cantante che, impegnato attualmente conHits su cui è stata fatta una rivelazione ,...

Tim Summer Hits 2023, la scaletta della seconda serata a Roma su Rai2: cantanti e orari Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Torna stasera su Rai 2 Tim Summer Hits 2023: ecco la scaletta ed i cantati che si esibiranno nella seconda delle sei serate.