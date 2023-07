Tim Summer Hits domenica 2 luglio 2023 | cantanti | scaletta | ospiti | a che ora inizia | dove vederlo in tv

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo il grande successo della prima puntata è ancora musica per l’estate con TIM, in onda questa sera in prima serata su Rai Due. Immancabile la coppia di affiatatissimi conduttori Andrea Delogu e Nek e sarà ancora Roma la città che ospiterà la kermesse. Ancora una volta si alterneranno artisti nazionali ed internazionali, tutti molto noti soprattutto alle nuove generazioni, che si esibiranno con i loro brani più in voga e di successo. Ascolti tv sabato 1: Sulle ali della musica, Lo show dei record, Il lato oscuro della mia gemella, dati Auditel e share Il parterre degli artisti della kermesse Il cast d’eccezione del secondo appuntamento con la grande musica di TIMè composto da Achille Lauro e Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, ...

Nuovo appuntamento conHITS da Piazza del Popolo a Roma. La seconda serata, andrà in onda questa sera, 02 luglio su Rai2. Dopo il buon successo riscontrato nella prima puntata, andata in onda il 25 giugno , ...Questa sera 2 luglio, in prima serata su Rai 2 la musica diHits 2023 entrerà nuovamente nelle case degli italiani a partire dalle 21:00. Lo spettacolo è condotto da Andrea Delogu e Nek. Dal backstage Gli Autogol interverrannoo con le loro ...Dopo il grande successo della prima puntata torna ilHits , la kermesse musicale dell'estate 2023 trasmessa in prima serata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, i cantanti protagonisti e la scaletta della puntata in onda domenica 2 ...

Tim Summer Hits 2023, la scaletta della seconda serata a Roma su Rai2: cantanti e orari Fanpage.it

Dopo il grande successo della prima puntata è ancora musica per l’estate con TIM Summer Hits, in onda questa sera in prima serata su Rai Due. Immancabile la coppia di affiatatissimi conduttori Andrea ...Nuovo appuntamento con TIM SUMMER HITS da Piazza del Popolo a Roma. La seconda serata, andrà in onda questa sera, 02 luglio su Rai2.