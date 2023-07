Tim Summer Hits 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Leggi su tpi

(Di domenica 2 luglio 2023) Stasera, domenica 2 luglio, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda (da Roma) ladei Tim, la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il primo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo, Roma.i Timintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – domenica 2 luglio– alle ore 21,20 su Rai 2. Tim...