Tim Summer Hits 2023 | scaletta e cantanti della seconda puntata a Roma

(Di domenica 2 luglio 2023) Qual è ladell’evento Timin scena stasera, 2 luglio, con lada? La rassegna estiva che riunisce buona parte deipiù amatinostra scena musicale andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il secondo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo,. Laufficiale non è stata resa nota ma sappiamo quali sono iche si esibiranno. Tra questi: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, ...

Hits su Rai2 il 2 luglio per il secondo appuntamento in prima serata con la musica dell'estate. Anche in questo appuntamento saranno tantissimi gli ospiti attesi sul palco dell'evento ...Nuovo appuntamento conHITS da Piazza del Popolo a Roma. La seconda serata, andrà in onda questa sera, 02 luglio su Rai2. Dopo il buon successo riscontrato nella prima puntata, andata in onda il 25 giugno , ...Questa sera 2 luglio, in prima serata su Rai 2 la musica diHits 2023 entrerà nuovamente nelle case degli italiani a partire dalle 21:00. Lo spettacolo è condotto da Andrea Delogu e Nek. Dal backstage Gli Autogol interverrannoo con le loro ...

Tim Summer Hits 2023, seconda puntata in tv: scaletta cantanti | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Stasera in tv, domenica 1 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei film e dei talk in onda stasera sui canali in chiaro. Da Mediaset a Rai e La7, ...