Ti danno 80mila euro per andare a vivere in quest’isola | queste le condizioni

Leggi su howtodofor

(Di domenica 2 luglio 2023) C’è un modo per abitare in un angolo di paradiso, circondato dalla bellezza selvaggia della natura, e ricevere un compenso dipiuttosto generoso per farlo. Questo sogno è ora realtà in Irlanda. Il governo irlandese ha annunciato un’opportunità di lavoro unica nel suo genere: chi sarà disposto a trasferirsi su un’isola remota a partire dal 1 luglio, rinunciando alla propria casa attuale, potrebbe guadagnare oltre. Questa isola irlandese è parte di un progetto più ampio, denominato “Our Living Island”, il cui scopo è di rivitalizzare le isole irlandesi che sono state abbandonate e rischiano di essere completamente dimenticate. Attualmente, 23 isole fanno parte di questa entusiasmante iniziativa. Cosa serve per trasferirsi sull’isola irlandese Per coloro che sono pronti a sconvolgere la propria ...