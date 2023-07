Thuram | l’Inter si tutela e inserisce maxi-clausola nel suo contratto!

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023)è ufficialmente un giocatore del, e a distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiali escono già i primi dettagli del suo contratto. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, in particolare unarescissoria sul suo contratto.– Marcusha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà alper i prossimi cinque anni. Oltre stipendio, bonus e anni di contratto, da segnalare soprattutto la presenza di un dettaglio non da poco:rescissoria da 95 milioni di euro nel contratto del giocatore. Fonte: Marco Barzaghi su Twitter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...