The Full Monty | ritorno a Sheffield

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 luglio 2023) Milano, 2 lug – Era il 1997 ed un produttore italiano, Uberto Pasolini, insieme allo sceneggiatore Simon Beaufoy ed al regista Peter Cattaneo, ebbero la brillante idea di realizzare un piccolo film ambientato a, Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra. The, girato in circa due mesi interamente nei luoghi nei quali era ambientato, con un budget di 3,5 milioni di dollari finirà per incassarne la bellezza di 258, venendo candidato a quattro premi Oscar (compreso quello a miglior film) e conquistando quello per la miglior colonna sonora. The, il successo di una pellicola nata (quasi) per caso Ma come si spiega l’incredibile successo di una pellicola nata quasi per caso? Per coloro i quali non avessero visto il film la storia parla di sei disoccupati di ...