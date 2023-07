Tesla - Nuovo record | oltre 450 mila vetture consegnate nel secondo trimestre

(Di domenica 2 luglio 2023) Laaggiorna ancora una volta i suoicommerciali, raggiungendo unmassimo storico per le consegne trimestrali. Tra aprile e giugno, infatti, l'azienda ha spedito alla sua clientela 466.140, il 10,2% in più rispetto al precedentemesso a segno nei primi tre mesi dell'anno. Verso nuovi? Impressionante il confronto con il corrispondente periodo del 2022, quando furonopoco meno di 255veicoli. In questo caso il tasso di crescita è dell'83%. La Casa texana ha anche battuto le attese degli analisti di Borsa che si aspettavano all'incirca 445consegne. Tra l'altro, l'azienda guidata da Elon Musk potrebbe aggiornare il suo massimo storico anche nell'attuale ...

Tesla segna un nuovo record trimestrale: oltre 450 mila vettura consegnate - Quattroruote.it Quattroruote

