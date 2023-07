Terra amara | trame dal 2 al 7 luglio 2023 | Yilmaz scopre la verità

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 luglio 2023)indugerà, anche per quanto concerne la prossima settimana di programmazione, su Zuleyha Altun. La donna, come rivelano ledal 2 al 7, si risveglierà dal coma e riceverà la visita di Hunkar. Quest'ultima chiederà scusa alla nuora per tutto il male che le ha fatto e le prometterà che sarà sempre dalla sua parte. Intanto, Gaffur apprenderà da Rasit che Cengaver è stato ucciso da Hatip e lo ricatterà con una lettera anonima per farsi consegnare del denaro in cambio del suo silenzio. L'imprenditore, messo sotto pressione, si recherà nel bosco per contrattare con il suo misterioso ricattatore, ma nella sua auto troverà ad attenderlo Sermin e la porterà con sé. Una volta giunto nel luogo dell'appuntamento, Hatip si renderà conto che l'uomo che lo sta ricattando è Gaffur e tra i ...