Terra Amara | anticipazioni 2-7 luglio 2023 | Zuleyha svela ad Yilmaz che Adnan è suo figlio

(Di domenica 2 luglio 2023)da domenica 2 a venerdì 7Gaffur, a cui Rasit rivela che Cengaver è stato assassinato da Hatip, scrive a quest’ultimo una lettera ricattatoria. Hunkar incontra Sevda, la donna che non solo le ha rubato l’amore del marito, essendone stata per anni l’amante, ma che ora scopre che le ha rubato anche l’amore delDemir. Non appena Hunkar scopre chesi è svegliata dal coma, la raggiunge in ospedale, dove le chiede perdono e promette che sarà sempre dalla sua parte. Hatip, dopo aver ricevuto una lettera anonima in cui viene ricattato per l’omicidio di Gengaver, si reca nel bosco per consegnare dei soldi al misterioso ricattatore. Nella sua auto trova ad aspettarlo ...