Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 2 luglio 2023) Mentre i quotidiani occidentali stanno ancora tentando di ricostruire le convulse ore che hanno accompagnato il tentativo diin Russia ad opera del capo dellaYevgeny Prigozhin, in particolare tentando di comprendere se vi sia o menoun appoggio e sostegno da parte dei leader occidentali, restano invece da comprendere le ricadute di questo golpe-non golpe abortito per la leadership russa. Molti analisti affermano che il Cremlino ne uscirebbe ridimensionato, altri dicono tutto il contrario e anzi affermano che si sia trattato di un piano orchestrato per muovere truppe in Bielorussia. Abbiamo chiesto un parere alMarco, già capo didelNATO ISAF in Afghanistan. – Potrebbe ...