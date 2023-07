Tennis | Wimbledon Sinner ' Siamo pochi in grado di fermare Djokovic'

L'altoatesino: "Nole è il favorito, Alcaraz può fare molto bene". LONDRA (INGHILTERRA) - Alla vigilia del suo esordio a Wimbedon, Jannik Sinner non nasconde le proprie ambizioni. "Già lo scorso anno ..., Rachel Stuhlmann e la sfida ai limiti deltra uno scatto sensuale e l'altro Negli scorsi giorni il torneoha avuto inizio e l'influencer ha già condiviso il suo entusiasmo ...... Coco Gauff ONLY ITALY Il Guardian intervista la 19enne star delstatunitense Coco Gauff . L'... Su, la Gauff dice: "Non darò mai per scontata l'opportunità di giocare davanti a quel ...

Wimbledon, Kyrgios: “Sto servendo come mai prima d’ora, ma il tennis non mi mancava” Ubitennis

L'altoatesino: 'Nole è il favorito, Alcaraz può fare molto bene'.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alla vigilia del suo esordio a Wimbedon, ...In questi giorni a Londra il tennista altoatesino si è testato con Nole Djokovic. "S to facendo la mia strada, vedremo dove arriverò. L'allenamento con Djokovic sul Centrale è stato speciale " ha ...