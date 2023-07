Tennis | Sinner | ‘io tra i pochi che può fermare Djokovic’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 2 luglio 2023) Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – Nel 2022, proprio sui campi dell’All England Club, aveva ottenuto le prime vittorie della carriera su campi in erba; 12 mesi più tardi Jannikè tra i primissimi favoriti del seeding, uno dei due o tre giocatori che i bookmakers ritengono in grado diil grande favorito Novak Djokovic. ‘Già lo scorso anno ‘ ha dichiarato l’azzurro nel corso della conferenza stampa pre-torneo ‘ ho dimostrato di esser pronto e di poter far bene anche su erba. Non nego di avere delle ambizioni importanti ma ci sono anche altri giocatori in grado di far bene, Carlos Alcaraz su tutti. Nole ha tutto per vincere ancora, è il favorito, ha esperienza e ha grande fiducia dopo quello che è accaduto a Parigi. Sonoi giocatori in grado di batterlo”¦. forse quelli che servono veramente bene, ma devono servire al ...