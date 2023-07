Tennis | Berrettini | ' anno maledetto ma a Wimbledon sono felice'

(Di domenica 2 luglio 2023) Londra, 2 lug. - (Adnkronos) - "Lo spirito è buono, nonostante sia unmi mette allegria per quanto ho vissuto. Nonostante non mi senta al 100%, volevo essere qui e. Arrivo asenza aspettative, ma la voglia c'è". Lo dice Matteo, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del torneo di, dove è stato finalista due anni fa battuto dal serbo Novak Djokovic.sfiderà al primo turno Lorenzo Sonego in un derby italiano. "È il mio miglior amico,orgoglioso del cammino che abbiamo fatto. Sarà un match difficile".

Finalista due anni fa al All England Club, il romano è reduce da tanti alti e bassi per via degli infortuni: 'Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto. Wimbledon mi mette allegria per ...Matteosi prepara a scendere in campo per la prima volta a Wimbledon a distanza di due anni da quella finale persa contro Novak Djokovic. Alla vigilia del torneo sono tanti i dubbi nei confronti ......che si disputa quest'anno dal 3 luglio al 16 luglio sui campi dell'All England Lawnand ... Le ambizioni azzurre saranno riposte in Sinner,, Musetti e Camila Giorgi. Wimbledon 2023 il ...

Bertolucci conosce il vero problema di Berrettini: Chi parla di Melissa Satta mi dà fastidio Sport Fanpage

Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – “Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto. Wimbledon mi mette allegria per quanto ho vissuto. Nonostante non mi senta al 100%, volevo essere qui e sono felic ...Uno step dopo l'altro spero di andare avanti e guadagnare consapevolezza nei miei mezzi" ha commentato nell'intervista realizzata da Federica Cocchi. L'atleta di coach Simone Tartarini è determinato a ...