Temptation Island raddoppia | il reality torna con una nuovissima edizione a breve Bisciglia fa il botto!

(Di domenica 2 luglio 2023) Sembrerebbero esserci grandi novità in arrivo sul nuovo palinsesto Mediaset. In queste ore sono circolate in rete diverse indiscrezioni che vedono fuori, sia Barbara D’Urso e anche Ilary Blasi. Una bella soddisfazione però pare sia arrivata per Filippoche potrebbere presto in onda con un bis di. Gli ascolti delL'articolo proviene da KontroKultura.

Grandi manovre in Casa Mediaset. Dopo l'addio di Barbara d'Urso che lascia Pomeriggio 5 nelle mani di Myrta Merlino ,potrebbe entrare a far parte del palinsesto invernale.anche in inverno L'indiscrezione bomba L'indiscrezione ci giunge dai colleghi di TVBlog che ci parla anche ...sta scuotendo il panorama televisivo con la sua nuova edizione, condotta dal carismatico Filippo Bisciglia. Dopo un anno di attesa, il reality è tornato più avvincente che ...Dovrebbe esserci, inoltre, una versione invernale di. Oltre alla già citata nuova edizione de l' Isola dei Famosi , tornerebbero anche C'è posta per te e Amici . Non si escludono, ...

Durante il video di presentazione, infatti, Manu ha parlato così nella sua relazione prima di partire per i villaggi di Temptation Island: “Alcuni comportamenti della mia famiglia non vengono capiti, ...Da quanto è emerso in un video di anticipazioni legate a Temptation Island, Manu avrebbe deciso di presentarsi all'incontro con Isabella ...