Temptation Island | lo spoiler sul falò di confronto di una coppia Ecco cosa è emerso dall’indiscrezione 

(Di domenica 2 luglio 2023), Manu ha accettato ildiimmediato con Isabella? Lo, tutto pronto per la seconda puntata. Domani, lunedì 3 luglio andrà in onda il secondo appuntamento del reality show di Canale 5. La nuova edizione diha preso il via lo scorso lunedì, gli appuntamenti settimanali sono sei. Al timone per il nono anno consecutivo troviamo Filippo Bisciglia, che anche quest’anno con talento e professionalità accompagna le coppie in un vero e proprio viaggio nei sentimenti. Le coppie di questa nuova edizione sono sette quali coppie lasceranno il programma insieme? Leggi ...

Chi sono Alessia Bottiglia e Davide Rosati di2023: età, lavoro, tradimenti e storia dei due ...La presenza Già dalla prima puntata di, la bellezza di Ilaria Tentoni non è passata inosservata. L'ex corteggiatrice è stata notata da Manu, il fidanzato di Isabella ma senza nessun ...è appena ripartita con un una nuova stagione, in onda ogni lunedì, su Canale5 e con la conduzione di Filippo Bisciglia . In attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda puntata, ...

“Furto” a Temptation Island: chi è il protagonista di Temptation Island che potrebbe arrivare al trono over di Uomini e DonneSta prendendo sempre più piede sui social (non mancando a dire il vero qualche lamentela e presa di distanza), la proposta di organizzare una sorta di “Festa di fine estate”, in piazza Unità a Trieste ...