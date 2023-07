Temptation Island | in arrivo una versione invernale del reality? La clamorosa indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 luglio 2023) Rivoluzione in casa Mediaset. Dopo il comunicato stampa di ieri pomeriggio, in cui veniva annunciato l’addio di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 (al suo posto, salvo smentite, Myrta Merlino), un altro volto di punta di Canale 5 potrebbe fare le valigie. Sembrerebbe infatti che per Ilary Blasi non ci siano programmi per la prossima stagione targata Mediaset. Belle notizie invece per tutti gli appassionati di! E anche per Filippo Bisciglia, che proprio nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di una conduzione durante l’anno. Come spoilerato da TvBlog, l’amatissimodelle tentazioni potrebbe tornare anche in inverno! In passato si era già vociferato di questa possibile, ma non se n’era mai fatto nulla. Che sia la volta buona e giusta? Ecco ...