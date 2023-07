Temptation Island | in arrivo la versione invernale | ecco tutte le novità

(Di domenica 2 luglio 2023) Secondo recenti informazioni trapelate dai palinsesti di Mediaset, è stato confermato il ritorno diper la prossima stagione televisiva di Canale 5. Ciò che inizialmente sembrava essere un’indiscrezione, si è rivelata una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati del reality delle tentazioni: arriva anche ladel programma! Mediaset punta su: i dettagli Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’importante decisione di includerenei palinsesti di Canale 5 per la prossima stagione televisiva sarà presa martedì 4 luglio 2023, ma Mediaset sembrerebbe essere propensa a considerare seriamente la proposta, a seguito di una riflessione accurata sui gusti del pubblico e sul ...

Grandi manovre in Casa Mediaset. Dopo l'addio di Barbara d'Urso che lascia Pomeriggio 5 nelle mani di Myrta Merlino ,potrebbe entrare a far parte del palinsesto invernale.anche in inverno L'indiscrezione bomba L'indiscrezione ci giunge dai colleghi di TVBlog che ci parla anche ...sta scuotendo il panorama televisivo con la sua nuova edizione, condotta dal carismatico Filippo Bisciglia. Dopo un anno di attesa, il reality è tornato più avvincente che ...Dovrebbe esserci, inoltre, una versione invernale di. Oltre alla già citata nuova edizione de l' Isola dei Famosi , tornerebbero anche C'è posta per te e Amici . Non si escludono, ...

Continua il valzer degli spostamenti sui network privati e sulla Rai in attesa dell’arrivo dei palinsesti. L’ultima news riguarda Ilary Blasi che ha chiuso da poco l’edizione ...Temptation Island anche in inverno L'indiscrezione bomba e il futuro de L’Isola dei Famosi, La Talpa e Grande Fratello Vip 8.