Temptation Island | i profili Instagram di fidanzate e fidanzati | c’è anche un profilo di coppia

Leggi su chenews

(Di domenica 2 luglio 2023) Tra idellee deiche fanno parte dic’èundi: ecco qual è. Dopo un anno di pausa, lunedì 26 giugno è tornata in onda la nuova edizione del love reality show di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Il pubblico ha conosciuto tutte le coppie che dovranno mettere alla prova il loro amore. Quello che non tutti sanno è che tra di loro c’è n’è una che ha deciso di avere ilinsieme su. Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico.(Fonte foto: @.fan) – CheNews.itÈ tornato ...