Temptation Island 10 | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 luglio 2023) Andrà in onda domani sera ladi, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. È tanta l’attesa degli appassionati del programma, curiosi di scoprire come si concluderà il falò di confronto fra Isabella Recalcati e Manuel Marascio. Come ricordiamo, la 23enne milanese dopo aver ascoltato le parole del suo fidanzato aveva chiesto di poterlo incontrare. La primasi è conclusa con l’organizzatrice d’eventi che lo aspettava al falò. Lepubblicate sul profilo Instagram dimostrano Isabella in attesa di scoprire se lui arriverà al confronto oppure no. Come finirà fra i due? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...