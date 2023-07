Telefonate di insulti e molestie alla prof per mesi | denunciati 5 studenti e una studentessa | usavano i propri cellulari

(Di domenica 2 luglio 2023) Seitra i 14 e i 15 anni del liceo artistico di La Spezia sono indagati dprocura dei minori di Genova con l’accusa dinei confronti di una loro docente. Secondo quanto reso noto finora, gli, cinque ragazzi e una ragazza, avrebbero telefonato più volte al cellulare l’insegnante, rimanendo in silenzio o pronunciando frasi offensive. Lesi sarebbero protratte per almeno 2, tanto da provocarle dei problemi di salute, con attacchi di ansia. E così la docente ha deciso di sporgere denuncia contro ignotiPolizia. Gli agenti hanno acquisito i tabulati telefonici della donna e, dall’analisi dei dati, sono emersi numeri di cellulare di alcuni suoi. In un caso, quello della, ...

