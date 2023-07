Tajani il ministro più citato su radio e tv negli ultimi 3 mesi

(Di domenica 2 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’intensa attività diplomatica tra il conflitto in Ucraina e i rapporti con l’Ue, da un lato, e la gestione di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, dall’altro, rendono il vicepremier edegli Esteri Antonio, il membro del Governo più presente sullee sulle tv italiane, con 4.504 citazioni.Il dato emerge dal monitoraggio sui principali canali televisivi efonici, nazionali e locali, svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha analizzato qual è stata, dalla mezzanotte di martedì 11 aprile a venerdì 30 giugno, la visibilità dei ...

Lo ha detto ildegli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, a Villa San Giovanni, dove ha incontrato i quadri calabresi del partito. "L'unica via per noi è quella ...'Realizzare il Ponte sullo Stretto 'significa contribuire alla crescita economica del Mezzogiorno'. Lo ha detto ildegli Esteri, Antonio, sottolineando anche che 'valorizzare il porto di Gioia Tauro significa incrementare gli scambi commerciali con l'Italia. Il Sud come locomotiva del Paese'.... da un lato, e la gestione di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, dall'altro, rendono il vicepremier edegli Esteri Antonio, il membro del Governo più presente sulle ...

Francia ultime notizie. Francia, il ministro Darmanin: mobilitati 45mila agenti. Macron rinvia ... Il Sole 24 ORE

ROMA (ITALPRESS) – L’intensa attività diplomatica tra il conflitto in Ucraina e i rapporti con l’Ue, da un lato, e la gestione di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, dall’altro, rendo ...Il coordinatore nazionale: "Siamo il centro del centrodestra, puntiamo a chi non va a votare o è deluso da liste civiche e sinistra". "Non ...