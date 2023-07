Suv guidato da 20enne contro mano sulla Laurentina travolge auto | morta una donna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Un impatto violentissimo ele che ricorda quanto avvenuto a Casal Palocco solo pochi giorni fa. Un altro suvda unha provocato un incidentele. Come riporta Il Messaggero chi guidava sfrecciavalungo la via(Roma). Il conducente, in compagnia di quattro amici, ha travolto una Lancia: Simonetta Cardone, 67 anni, èsul colpo. Lo sè avvenuto in direzione Pomezia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco perché il corpo era rimasto incastrato tra le lamiere. Soccorsi e portati in ospedale anche due ragazzi che erano a bordo della Tesla. Il veicolo che andava ad altissima velocità eera ...