Suv contromano si schianta contro un' altra auto a Roma provocando la morte di una donna | alcol test negativo

Cosa non torna Secondo un testimone, il, di marca Tesla, andava. Alle 18.30 circa di ieri, la Tesla ha imboccato la via Laurentinain direzione di Pomezia all'altezza del ...... la Tesla aveva invaso la corsia della Lancia Y, imboccandola Laurentina. Lo schianto ... Entrambe le vetture, la Lancia Y e ilTesla, sono state sequestrate per essere sottoposte a dei ...Il, diretto dalla capitale a Pomezia, da quanto si apprende, procedeva. Due ragazzi sono rimasti feriti in maniera non grave. La vittima, Simona Cardone, aveva 67 anni. 'L'incidente ...

Roma, corsa contromano con il suv Tesla sulla Laurentina: 20enne travolge un'auto e uccide una donna ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma dove una donna di 67 anni è morta dopo essere stata travolta mentre era al volante della sua auto da un suv Tesla, con a bordo cinque ventenni, che ...