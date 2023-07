SuperFinal World Cup 2023 | Campagna | “Ci prendiamo la finale e la qualificazione ai Mondiali di Doha”

Il Settebello non si ferma , a Los Angeles batte i padroni di casa degli Stati Uniti e conquista l'atto conclusivo dellaCup maschile 2023 di pallanuoto. Match molto equilibrato, che ha visto le due squadre arrivare all'intervallo sul punteggio di 6 - 6, prima che gli Usa tornassero in vasca con il ...ROMA " Bel gioco, velocità in acqua e condizione fisica che va crescendo per il Settebello, che supera 20 - 2 la Romania nei quarti di finale delledellaCup, in svolgimento a Los Angeles fino al 2 luglio. Match mai in discussione con l'Italia già avanti 10 - 1 a metà gara. Per la Nazionale di Alessandro Campagna, argento iridato ...Tutto pronto per Italia - Usa , semifinale dellaCup maschile 2023 di pallanuoto . Il Settebello di Sandro Campagna, dopo aver superato la Romania, torna in acqua per vincere ancora e tenere vivo il sogno di vincere il titolo. Dall'...

SuperFinal World Cup. Italia-USA 15-12, in finale la Spagna FIN - Federazione Italiana Nuoto

Pressing asfissiante, velocità d'esecuzione in attacco e condizione fisica in crescita per un Settebello in versione "I want you" che supera15-12 gli Stati Uniti e si qualifica per la finale della Wor ...